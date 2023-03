ChatGPT merupakan platform chatbot bertenaga AI yang saat ini sedang naik daun, karena penggunaannya meningkat dengan pesat.

Meskipun sangat mumpuni dalam memberikan respons, ChatGPT juga kerap membuat kesalahan faktual, jadi kita harus tetap bijak dan berhati-hati menggunakannya.

ChatGPT memang sangat berguna dalam berbagai situasi, tapi terkadang pengguna mengalami masalah saat mencoba membuka aplikasi, biasanya karena traffic penggunaan yang sangat padat.

Berikut adalah lima solusi untuk mengatasi masalah Chat GPT yang tidak bisa dibuka, dilansir dari berbagai sumber.

Solusi pertama, coba periksa extension yang ada di peramban web (Google Chrome, Mozilla Firefox, dan lain-lain) Anda. Jika ChatGPT tidak bisa dibuka, Coba matikan seluruh extension yang ada di peramban web Anda.

Solusi kedua, periksa koneksi internet Anda stabil atau tidak. Koneksi internet yang buruk adalah salah satu penyebab umum ChatGPT tidak bisa dibuka. Pastikan koneksi internet Anda stabil sebelum mencoba membuka aplikasi.

Solusi ketiga, jika ChatGPT tidak bisa dibuka, Anda bisa menghapus cookies di situs tersebut. Caranya adalah sebagai berikut: buka Chrome Settings > Privacy & Security > Cookies and other site data > lalu klik “See all site data and permissions”, cari “OpenAI” di search > hapus semua cookie.

Solusi keempat, coba gunakan VPN, bisa saja ChatGPT Anda sedang diblokir.

Solusi kelima, Periksa versi browser Anda. Browser versi lama dapat menyebabkan ChatGPT tidak bisa dibuka. Oleh karena itu, lebih baik perbarui browser Anda dengan versi terbaru.

