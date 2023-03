Jakarta, 31 Maret 2023 – Zaman sekarang masih ada aja yang ga percaya kalau dengan bermain game bisa menjadi sumber penghasilan? Kalau iya, berarti belum kenal dengan game terbaru dari PT Esports Star Indonesia, Fight of Legends.

Game yang sudah dirilis sejak tanggal 23 November 2022 kemarin ini, sudah didownload oleh jutaan gamers di Indonesia lho. Mobile Game Fight of Legends merupakan 5v5 Multiplayer Action Game dimana permainannya berlangsung secara fast-paced atau fight right away (langsung bertarung).

Meskipun memiliki alur permainan yang cepat, game ini memiliki keunikan dengan adanya fitur Crafting dan visualisasi Hero Brawler nya yang lucu bak karakter chibi pada anime.

Sejak perilisannya, Fight of Legends sudah melalukan berbagai macam kegiatan berupa offline event maupun online. Kegiatan-kegiatan tersebut bertujuan untuk mempromosikan game ini kepada khalayak luas dan juga berbagi hadiah-hadiah menarik mulai dari in-game item hingga uang tunai.

Event yang akan berlangsung ataupun yang sudah berlangsung dapat di cek melalui seluruh sosial media Fight of Legends, Instagram @fightoflegends.id, Facebook Fan Page Fight of Legends, dan Youtube Channel Fight of Legends Indonesia.

Selain berbagi hadiah melalui offline event, Fight of Legends juga sedang mengadakan beragam online event di sosial media Instagram nya. Mulai dari event untuk sekedar sharing dan ngobrol santai bareng tim Fight of Legends di event STMJ, Daily & Weekly Challenge, Surprise Event, Collect Stamps, hingga event Ngabers GM.

Tentunya akan ada rewards atau hadiah yang bisa kalian dapatkan pada setiap event yang diadakan tersebut. Syarat mengikuti semua event yang sedang berlangsung cukup mudah lho, utama dan paling penting tentunya kalian harus follow social media Fight of Legends.

Untuk event STMJ (Sudah Tanya Mimin Jawab) berlangsung setiap hari Jumat melalui Live IG, Surprise Event akan diberikan secara dadakan setiap minggunya maka pastikan kalian pantengin sosial medianya, dan Ngabers GM atau Mabar with GM berlangsung setiap hari Selasa & Kamis.

Banyak banget kegiatan yang bisa kalian ikuti di sosial media Fight of Legends kan? Makin menarik lagi karena semua kegiatannya ada hadiahnya. Yuk langsung aja follow sosial medianya, pantengin setiap harinya, serta jangan lupa untuk Download dan Mainkan Game Fight of Legends setiap hari.

Buat yang belum nyobain serunya game ini, kalian bisa download melalui link berikut https://bit.ly/FOLPortal_Adjust atau melalui GooglePlay dan AppStore.

