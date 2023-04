Istilah sisi gelap bulan atau the dark side of the moon sudah tak asing lagi bagi pencinta ilmu astronomi. Ada asumsi yang menganggap sisi gelap bulan ini benar-benar tidak disinari cahaya sama sekali.

Anggapan itu semakin luas diyakini karena memang jika dilihat dari Bumi, ada sisi pada bulan yang gelap. Hal ini sudah berakar sejak zaman kuno misalnya, orang selalu percaya bahwa ada satu sisi bulan yang selalu dalam keadaan gelap.

Dilansir dari ThoughtCo, faktanya bulan merupakan satelit yang mengorbit Bumi, dan mereka berdua juga mengorbit matahari. Sebenarnya, sisi gelap bulan hanya tipuan sudut pandang manusia di Bumi. Seluruh permukaan bulan faktanya disinari oleh matahari.

Hal ini dibuktikan para astronaut Apollo yang pergi ke bulan melihat sisinya yang lain dan mereka pun sampai di titik tersebut. Ternyata bagian bulan lain yang dianggap gelap juga disinari matahari pada bagian berbeda setiap tahunnya.

Bentuknya yang berubah-ubah ini disebut dengan fase bulan. Menariknya, ketika Bulan Baru, di mana matahari dan bulan berada di sisi Bumi yang sama, manusia akan melihat bulan gelap. Sementara di sisi terjauh bulan justru diterangi oleh matahari.

Maka sisi gelap yang tak terlihat dari Bumi disebut juga dengan sisi terjauh bulan. Bulan mengorbit yang mana satu putaran bisa memakan waktu hampir sama dengan waktu yang dibutuhkannya untuk mengorbit mengelilingi Bumi.

Dengan kata lain, bulan berputar pada porosnya sendiri satu kali selama orbitnya mengelilingi Bumi. Hal ini menyebabkan salah satu sisinya selalu menghadap manusia di Bumi selama periode orbit bulan. Peristiwa inilah yang disebut Tidal Locking.

Memang ada kalanya satu sisi bulan yang gelap, namun ini tidak selalu tetap dan sama sepanjang waktu. Bagian gelap tergantung dengan fase bulan yang dilihat dari Bumi. Seperti contoh fase bulan baru, bulan berada di tengah-tengah antara matahari dan Bumi.

Sisi terjauh bulan yang biasanya terlihat gelap justru disinari matahari dan bagian yang terlihat di bumi adalah gelap. Ketika posisinya berubah, bagian depan akan terlihat mulai terang dan sisi terjauh kembali dalam keadaan gelap.

