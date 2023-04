Game Fight of Legends tengah jadi kegemaran baru para gamers, dengan menghadirkan banyak tokoh karakter hero di dalamnya.

Pasalnya, sejak perilisan Game Fight of Legends hingga hari ini, diketahui sudah ada total 28 hero yang menemani para user untuk bermain. Eits! Tidak berhenti di situ saja, ternyata pada update terbaru yang direncakan di akhir bulan Maret ini akan ada 2 hero baru yang dihadirkan loh!

Dua hero baru yang siap dihadirkan dan menemani serunya pertarungan, ialah Ich dan Durante. Roleplay dari kedua hero ini juga berbeda, untuk Hero Ich punya role Ranger sedangkan Durante memiliki role Support.

Kedua hero ini bisa para user dapatkan dari Pandora Box yang ada di fitur Shop Game Fight of Legends. Pandora Box sendiri berisi beragam hadiah mulai dari rare material hingga rare aksesoris, hero, equipment, key, dan gold.

Menariknya lagi, selain Ich dan Durante, user bahkan juga punya kesempatan untuk mendapatkan hero Gabriel, Agnes, dan Ariel yang sudah dihadirkan pada pembaharuan sebelumnya. Khusus untuk hero Durante, para user berkesempatan mendapatkannya dengan langsung melakukan pembelian Bundle Pack “Light Bundle”.

Bundle Pack Light Bundle tersebut, tak hanya berisi hero Durante itu sendiri, tapi juga dilengkapi dengan Skin Durante Club Party dan All Equipment Blueprints of Unique (Air) nya juga.

Sejauh ini sudah ada berapa hero yang Anda miliki di Game Fight of Legends? Nah, saat ini di Instagram Fight of Legends tengah ada event “Collect The Stamps Get Exclusive Gift” yang berhadiah menarik! Hero and Skin Hero Alessio bisa didapatkan secara gratis untuk semua user yang ikut serta pada event ini.

Syarat untuk ikutan mudah saja, setiap user diminta untuk mengumpulkan dan unggah 5 stamps bukti ketika sedang main bareng GM di event Mabar with GM setiap hari Selasa dan Kamis. Stamps di sini, maksudnya adalah bukti tangkapan layar ketika sedang bermain bareng GM, dimana kelima stamps tersebut wajib diunggah di laman Instagram masing-masing dan menyertakan tagging Instagram Fight of Legends @fightoflegends.id. Kapan lagi kan bisa dapetin hero sekaligus skinnya gratis?

Bagi Anda yang belum download, langsung saja download gamenya melaluli link berikut https://bit.ly/FOLPortal_Adjust dan rasakan serunya per-GELUD-an di Game Fight of Legends.