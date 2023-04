JAKARTA - Setelah meluncurkan realme 10 Pro 5G di Indonesia pada Januari 2023 lalu, kini realme kembali menghadirkan smartphone terbarunya yaitu realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition ke tanah air.

Sesuai namanya, realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition ini merupakan kolaborasi antara realme dan Coca-Cola yang dapat dikatakan menjadi kolaborasi terkeren untuk brand smartphone hingga saat ini.

Smartphone ini merupakan smartphone termodis yang merepresentasikan semangat leap-forward realme, khususnya dalam sisi desain dimulai dari tampilan, software, hingga berbagai aksesoris yang membuat kolaborasi realme dan Coca-Cola ini bisa dibilang tidak hanya gimmick semata.

realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition ini merupakan smartphone edisi Coca-Cola pertama dari realme dan juga merupakan awal kerjasama realme dengan Coca-Cola.

Tidak hanya pada smartphone saja, kolaborasi paling keren (Coolest collaboration) antara realme dan Coca-Cola ini juga akan meliputi: Mini realmeow edisi Coca-Cola (tidak termasuk dalam paket penjualan), SIM Card Ejector edisi khusus, stiker DIY, serta limited number card yang unik dan disesuaikan.

Lalu seperti apa realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition ini? langsung simak review lengkapnya berikut ini.

Kemasan Lengkap dengan Aksesoris Coca-Cola





Dari kemasan box sudah terlihat jelas desain klasik Coca-Cola yang khas dengan perpaduan warna hitam dan merah dilengkapi potongan logo Coca-Cola berwarna putih. Disematkan pula logo realme dan tulisan 10 Pro pada bagian depan box.

Bahkan jika tidak ada tulisan dan logo realme, banyak orang, termasuk kami sendiri menyangka box ini adalah box minuman kaleng Coca-Cola, bukan box smartphone.

Saat awal membuka box ponsel, terdapat box tambahan menyerupai botol Coca-Cola yang berisi dua lembar stiker dengan ikon unik Coca-Cola dan realmeow, panduan penggunaan, dan kartu garansi, serta sebuah kartu berisikan SIM Card Ejector dengan desain unik yakni layaknya tutup botol dan limited number card berbentuk kaleng Coca-Cola.

Sebelum lebih lanjut, perlu diketahui bahwa realmeow edisi coca-cola tidak tersedia untuk unit retail, namun selebihnya bisa Anda dapatkan secara utuh.

Di bawah box tambahan tersebut terdapat sebuah unit smartphone realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition, kabel USB Type-C dan adapter.

Desain Coca-Cola Banget

Smartphone dengan slogan Cheers for Real ini mengadopsi desain klasik Coca-Cola dengan perpaduan warna Merah & Hitam yang khas. Selain itu, body belakangnya dibuat asimetris 70/30 dengan menonjolkan logo Coca- Cola yang khas.

Warna merah pada Coca-Cola memberikan perasaan positif, anak muda, dan energik. Dengan sentuhan berani pada logo klasik, logo Coca-Cola yang dipotong membawa energi baru pada desain smartphone.

Melalui proses pelapisan layaknya metal memberikan sentuhan elegan dari brushed aluminium namun tetap tahan terhadap goresan dan sidik jari. Dengan Matte Imitation Metal Process, ponsel ini terasa seperti minuman Coca-Cola kemasan saat kami genggam.

Saat digenggam pun makin terasa nyaman dan pas, serta cukup ringan dan tipis. Bahkan lebih ringan daripada minuman Coca-Cola kemasan kaleng isi 250 ml dengan bobot mencapai 400 g.

Karena bobot ponsel ini hanya 192 g dan ketebalan 74,2 mm. Ketika dimasukkan ke saku pun masih terasa pas.

Pada body belakang masih terdapat dua modul kamera dengan desain bulat menonjol, dan LED Flash. Perbedaan jelas terlihat pada potongan logo Coca-Cola dibalut warna khas yaitu merah dan hitam pada body belakang ponsel.

Beralih ke bagian depan, masih terpampang layar seluas 6,72 inci dengan punch hole sebagai wadah kamera selfie 16MP serta speaker receiver. Menyusuri sisi kanan disematkan tombol volume up and down serta tombol power yang sekaligus berfungsi sebagai sensor sidik jari. Sementara di sisi kiri dibubuhi slot SD Card dan SIM Card.

Pada bagian bawah terdapat port USB Type-C, speaker, dan jack audio 3,5 mm. Sedangkan di bagian atas hanya terdapat lubang mic.

Tampilan UI Khas Coca-Cola yang Menyegarkan





Tak hanya desain body ponsel saja, tampilan interface ponsel ini juga menyuguhkan tampilan UI khas Coca-Cola. Ponsel yang merupakan smartphone Coca-Cola pertama di dunia ini ini berjalan dengan sistem operasi Android 13 berbalut tampilan UI realme UI 4.0.

Namun, tampilan UI nya telah dikustomisasi dan dirancang berdasarkan elemen bubble Coca-Cola membuat smartphone ini sangat menarik untuk dimiliki.

Tampilan homescreen ponsel ini mirip seperti tetesan embun air pada kaleng Coca-Cola dingin yang menyegarkan. Bentuk ikon aplikasi pada homescreen di desain sedemikian rupa dengan tema Coca-Cola.

Contohnya, ikon untuk "Musik" menggunakan elemen headphone dan ikon untuk "Game Center" menggunakan elemen game klasik. Hadir pula ikon setting berbentuk tutup botol Coca-Cola.

Selain homescreen, tampilan lockscreen hingga efek pengisian daya juga identik dengan Coca-Cola. Tidak hanya tampilan UI, ponsel ini dilengkapi nada dering khas Coca-Cola yang bisa dijadikan ringtone. Notifikasi Bubble dan Nada Dering Coca-Cola dapat kamu gunakan pada menu Setting>Sound & Vibration.

Disertakan pula suara luapan soda Coca-Cola yaitu Cola Bubbles yang bisa dijadikan sebagai notification sound. Tidak cukup sampai disitu, ketika ketika foto menggunakan kamera belakang maupun selfie, shutter sound yang dihasilkan terdengar seperti suara membuka tutup kaleng Coca-Cola.

Anda juga akan menemukan suara layaknya membuka kaleng saat membuka kunci layar pada smartphone ini. Berkat berbagai perpaduan tersebut, jelas terasa kesegaran Coca-Cola dalam sebuah ponsel tanpa perlu meminum minuman aslinya.

Kamera dengan Filter Cola 80-an

Smartphone ini dibekali dua kamera belakang dengan kamera utama beresolusi 108MP dan lensa portrait 2MP. Untuk tampilan interface kamera belakang nya juga sangat simpel, masih sama dengan realme 10 Pro 5G versi reguler. Terdapat mode Photo, Portrait, 108MP, Street, Video dan lainnya.

Perbedaan mencolok jelas terdapat pada shutter sound special edition pada kamera yang berbunyi seperti membuka tutup kaleng Coca-Cola. Shutter sound ini dapat kamu aktifkan pada menu setting kamera.

Saat kami mencoba mode 108MP, hasil fotonya memang terlihat lebih tajam dan detail, serta resolusi foto nya lebih tinggi. Pasalnya, kamera ProLight 108MP didukung teknologi HyperShot Imaging Architecture dengan algoritma AI warna yang membuat komposisi warna lebih pas dan hasil foto lebih jelas dan detail.

Namun, hasil mode lainnya dengan mode photo juga tidak kalah bagus. Dalam berbagai kondisi baik indoor, maupun outdoor, terang maupun gelap, hasil foto tetap terlihat tajam dengan komposisi warna yang pas.

Saat foto low light, hasilnya pun cukup detail dengan mode Photo. Namun, hasil foto jauh lebih terang dan minim noise saat menggunakan mode Night.

Tak ketinggalan, kami mencoba filter kamera baru dari ponsel ini yaitu 80s Cola (Filter Cola Tahun 80-an). Filter Cola Tahun 80-an yang telah disesuaikan pada menu Street Photography Mode pada kamera belakang ponsel.

Sesuai namanya, filter 80s Cola ini mampu membuat hasil foto terlihat lebih klasik seperti tahun 80an. Saat kami mencoba filter 80s ini dengan mengambil objek foto kaleng Coca-Cola, hasil foto terlihat seperti foto iklan Coca-Cola jadul di era tahun 80an silam.

Kemudian kami mencoba mode 3x zoom pada mode photo. Foto yang dihasilkan masih terlihat detail, dan saat diperbesar tidak pecah.

Beralih ke kamera depan, ponsel ini memiliki kamera selfie beresolusi 16MP. Tampilan kamera selfienya juga sangat simple sama seperti kamera belakang. Saat kami selfie, hasilnya juga lebih natural.

Hardware dan Performa

Smartphone hasil dari kolaborasi terkeren antara realme dan Coca-Cola ini hanya hadir dalam satu varian storage yaitu RAM 8GB dengan ROM 256GB. Dengan teknologi Dynamic RAM, RAM dapat diperluas hingga 8GB, jadi total kapasitasnya mencapai 16GB.

Jika kamu merasa penyimpanan kurang luas, kamu dapat menggunakan microSD Card dengan kapasitas hingga 1TB.

Dapur pacunya, ponsel ini diperkuat chipset Snapdragon 695 5G dengan Prosesor Octa-core Up to 2.2GHz dan GPU: Adreno 619. Berkat proses fabrikasi 6nm, SD 695 5G mampu menghemat energi dan mendongkrak performa ponsel.

Untuk menguji performa ponsel ini, kami melakukan tes AnTuTu dan bermain game PUBG Mobile. Begitupun dengan game PUBG Mobile yang sanggup disapu bersih oleh ponsel ini.

Kesimpulan

Melalui kolaborasi yang menyeluruh, realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition dapat dikatakan sebagai kolaborasi smartphone terkeren yang pernah ada di Indonesia saat ini. Dari segi desain box dan smartphone sendiri, smartphone dengan slogan Cheers for Real ini memang identik dengan Coca-Cola.

Mengusung desain klasik Coca-Cola yang khas dengan perpaduan warna hitam dan merah dilengkapi potongan logo Coca-Cola berwarna putih pada smartphone dan box menambah kesan premium dan eksklusif pada smartphone ini.

Apalagi banyak disertakan aksesoris ala Coca-Cola dalam box realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition. Tak hanya desain body dan box ponsel saja, tampilan interface ponsel ini juga menyuguhkan tampilan UI dan ikon aplikasi khas Coca-Cola yang terlihat lebih menyegarkan.

Sementara dari segi spesifikasi lainnya, setelah kami gunakan realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition ini untuk daily driver selama beberapa hari, performa, daya tahan, kamera, layar ponsel ini sangat mengagumkan.

Dengan begitu, dapat kami simpulkan bahwa ponsel ini cocok digunakan bagi anak muda yang sangat modis dan trendi, khususnya penggemar Coca-Cola.

Produk ini terbatas maka anda harus segera mengunjungi toko online pada 14 April 2023 pukul 12:00 WIB di Tokopedia, TikTok, dan realme.com/id.

