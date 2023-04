MOBILE Game besutan PT Esports Star Indonesia (PT ESI) ga henti-hentinya berbagi hadiah hingga ratusan ribu rupiah sejak Maret 2023 kemarin. Berawal dari Event MarChallenge yang berlangsung dari tanggal 13 Maret – 1 April 2023 dengan total hadiah berupa uang tunai sebesar Rp8.100.000,-, dan hingga saat ini masih banyak event yang sedang berlangsung juga tentunya hanya di sosial media Fight of Legends.

Sesuai dengan tagline Event MarChallenge yaitu “Main Menang Tiap Hari”, dimana event ini dibagi dalam 2 kategori, Daily Challenge dari hari Senin – Jumat dan Weekly Challenge setiap hari Minggu selama periode event tentunya, jadi sudah dipastikan setiap peserta yang ikut berpartisipasi bisa mendapatkan kesempatan menang setiap harinya. Selain event berhadiah uang tunai, Fight of Legends atau FOL juga sering banget berbagi hadiah in-game item lho.

Selama bulan Ramadhan 1444 H (2023) ini saja, banyak banget event lainnya yang sudah dan masih tetap berlangsung hingga penghujung Ramadhan tahun ini. Seperti event Ngabers with GM, Surprise Event, STMJ (Sudah Tanya Mimin Jawab), Trivia, Custom Skin Hero, dan masih banyak lagi. Diantara keseluruhan event yang masih berlangsung tersebut, hadiah yang bisa didapatkan juga beragam dari ingame item hingga uang tunai dengan nominal yang juga beragam. Lalu gimana cara ikutan event berbagi THR dari Fight of Legends ini?

Syarat utama pastikan kalian sudah Follow Social Media Fight of Legends, Instagram @fightoflegends.id; Facebook Fan Page Fight of Legends; Youtube Channel Fight of Legends Indonesia; dan TikTok @esigames.id; dan join discord channel kita melalui link berikut https://bit.ly/DiscordESIGames. Nah, kalian bisa dapatkan beragam info menarik terkait game FOL dan juga event yang sedang berlangsung melalui sosial media Fight of Legends. Pastikan kalian juga sudah mengikuti keseluruhan syarat & ketentuan untuk bisa menang dan claim hadiahnya yah, karena setiap event memiliki aturan dan cara bermain yang berbeda.

Jangan hanya ikutan event sosial media kita, kalian juga pastikan sudah download dan sering main game Fight of Legends yah itung-itung persiapan untuk bisa jadi pro-player FOL. Tidak menutup kemungkinan PT ESI akan mengadakan Tournament Offline maupun Online juga lho. Jadi, langsung Download Game Fight of Legends di Google Play ataupun AppStore, atau bisa juga download gamenya melalui link berikut https://bit.ly/FOLPortal_Adjust. Kalian juga bisa coba beradu skill jagoan siapa sih dengan Gelud bareng GM di Event Ngabers With GM setiap hari Selasa & Kamis selama Ramadhan.

(mrt)

