Kekhawatiran bahwa AI generatif dapat menggantikan pekerjaan manusia terbukti menjaid kenyataan di salah satu perusahaan media dan hubungan masyarakat terbesar di China, yakni Bluefocus Intelligent Communications Group Co.

Seperti dilansir dari TechSpot, perusahaan tersebut dilaporkan mulai mengganti copywriter eksternal dan desainer grafisnya dengan model AI generatif dalam waktu dekat.

Diprediksi keputusan ini juga akan diikuti oleh banyak raksasa industri lainnya. Bloomberg News melaporkan bahwa memo staf internal yang dilihat oleh publikasi mengungkapkan rencana untuk mengganti staf eksternal dengan AI generatif.

"Untuk merangkul gelombang baru konten yang dihasilkan AI, mulai hari ini kami telah memutuskan untuk menghentikan semua pengeluaran untuk copywriter dan desainer pihak ketiga," bunyi memo internal.

Bluuefocus Intelligent Communications Group Co bahkan telah menghubungi Alibaba Group Holding Ltd. dan Baidu Inc. untuk mengeksplorasi lisensi teknologi AI-nya. Akibatnya, saham perusahaan pun sempat melonjak hingga 19%.

Perlu diketahui, sistem apa pun yang dapat mengotomatiskan pekerjaan pekerja manusia akan menimbulkan kekhawatiran, seperti yang telah terjadi selama beberapa dekade, tetapi hanya sedikit teknologi yang menyebabkan kekhawatiran sebesar AI generatif.

Menurut penelitian oleh bank Goldman Sachs, sistem ini dapat menggantikan seperempat tugas kerja di AS dan Eropa, setara dengan 300 juta pekerjaan, dan menyebabkan gangguan signifikan di perekonomian.

Joseph Briggs dan Devesh Kodnani, penulis makalah Goldman Sachs, mengatakan hampir dua pertiga pekerjaan di AS dan Eropa terpapar otomatisasi AI pada beberapa tingkat.

Secara global, 18% pekerjaan dapat diotomatisasi oleh AI, dengan negara maju lebih terpengaruh daripada pasar negara berkembang. Sekitar 7% pekerja dalam pekerjaan di mana AI generatif dapat melakukan setidaknya setengah dari tugas harian mereka.

Salah satu aspek yang lebih positif dari makalah ini adalah klaim yang menyebutkan bahwa, sekitar 63% tenaga kerja AS akan melihat 25% hingga 50% dari beban kerja bisa diotomatisasi dan kemungkinan di posisi mereka, pekerjaan yang dilakukan oleh AI generatif memberi mereka waktu ekstra.

Walaupun begitu, Universitas Cornell melakukan studi baru-baru ini yang mengungkap bahwa kebanyakan orang tidak suka jika mereka mengetahui bahwa mereka sedang membaca teks yang dihasilkan atau sebagian dihasilkan oleh AI.

