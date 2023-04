Fight of Legends kini sudah update ke versi terbaru nya, tentunya selain bug fixing terdapat juga beberapa fitur baru di antaranya adalah penambahan Hero baru, Emoticon Chat, Spectator, dan juga Event Battle Pass baru.

Total saat ini sudah ada 30 hero yang siap untuk menemani setiap usernya bermain Fight of Legends, 2 di antaranya merupakan Hero yang baru dikeluarkan pada update kemarin, yaitu Hero Ich dan Durante. Selain itu, untuk menambah keseruan saat sedang war kini sudah dilengkapi juga dengan fitur emoticon chat. User bisa jadi lebih leluasa untuk mengekspresikan keseruan saat bermain game Fight of Legends.

Salah satu fitur baru yang paling menarik pada update kali ini adalah adanya Spectator Mode. Mode ini sebagai persiapan untuk kompetisi ataupun tournament online yang akan diadakan nantinya.

Pada versi sebelumnya, ketika bermain di Custom Room memang belum bisa “spectate” atau belum ada wasit yang bisa menjaga jalannya permainan agar tetap adil. Namun kali ini, wasit dengan jumlah maksimal 5 orang sudah bisa ikut menonton dan memantau pertandingan pada Custom Room ini.

Terdapat 3 jenis tampilan untuk wasit yaitu Spectator, Split Screen Mode, dan Small Screen Split Mode. Uniknya, di antara ke-3 jenis tampilan untuk wasit tersebut, juga terdapat versi views 360 sehingga wasit dapat melihat dengan jangkauan yang lebih luas.

Semoga dengan telah tersedianya fitur Spectator Mode ini, semakin banyak kompetisi dan tournament online yang akan diadakan oleh Fight of Legends.

Buat kalian yang belum update Fight of Legends ke versi terbarunya, langsung aja update di Google Play ataupun AppStore, atau bisa juga download gamenya melalui link berikut.

Cobain fitur-fitur terbarunya dan tetap berikan masukan untuk peningkatan kualitas game Fight of Legends ke depannya, kamu bisa share masukan kamu melalui sosial media Fight of Legends, Instagram @fightoflegends.id; Facebook Fan Page Fight of Legends; Youtube Channel Fight of Legends Indonesia; dan TikTok @esigames.id; atau join discord channel kita melalui link berikut.

Satu lagi yang ga boleh terlewatkan di update kali ini adalah Event Battle Pass baru yang akan lebih banyak hadiah didapatkan setiap hari. Bahkan, hero terbaru seperti Ich bisa didapatkan dari rewards pada Event Battle Pass kali ini.

