Aplikasi presentasi di Android menjadi salah satu yang banyak digunakan. Aplikasi presentasi di Android biasa digunakan mahasiswa, maupun para pekerja pada umumnya.

Selain menyajikan informasi, presentasi juga dituntut menggunakan tampilan yang menarik dan tidak membosankan.

Salah satu aplikasi yang paling sering digunakan untuk membuat presentasi yaitu Microsoft Power Point. Namun jika masih merasa kurang puas, ada beberapa aplikasi alternatif lainnya yang dapat dimanfaatkan untuk menyiapkan slide presentasi.

Tentunya masing-masing aplikasi ini punya keunggulannya tersendiri, misalnya dari segi tampilan dan tools (alat) yang tersedia di dalamnya. Hebatnya lagi, beberapa aplikasi tersebut dapat digunakan hanya melalui ponsel Android.

Lantas apa saja aplikasi presentasi yang dapat diakses di ponsel Android? Berikut ini informasinya, dirangkum dari berbagai sumber, Jumat (28/4/2023).

1. Google Slides

Google Slides merupakan aplikasi presentasi yang menyediakan berbagai fitur sesuai kebutuhan pengguna. Melalui aplikasi ini, font dan warna tampilan presentasi dapat diubah sesuai keinginan. Ada pula mode presentasi dengan catatan pembicara, gambar, komentar, hingga berbagi dan berkolaborasi.

Beberapa template yang tersedia juga mampu memenuhi kebutuhan mendasar presentasi. Aplikasi ini tergolong sederhana dan sangat mudah digunakan. Tak perlu repot-repot membawa perangkat yang lebih besar, karena presentasi dengan aplikasi Google Slides bisa dilakukan hanya melalui smartphone.

2. WPS Office

Aplikasi ini menyediakan berbagai fitur sesuai kebutuhan pengguna, bisa untuk fungsi menulis, spreadsheet, termasuk presentasi. Dengan aplikasi ini, pengguna bisa membaca dan mengedit file PowerPoint. Tersedia sejumlah tool di dalamnya, mencakup tata letak (layout), animasi, transisi, dan efek lainnya.

Aplikasi WPS ini juga memungkinkan pengguna menggambar pada slide yang makin menunjang kreativitas. WPS Office bisa diakses melalui Android dan dapat diunduh secara gratis. Jika tidak ingin terganggu iklan, WPS juga menyediakan opsi berbayar bagi pelanggannya.

3. Slidebean

Aplikasi ini memudahkan penggunanya untuk menyiapkan slide presentasi. Pengguna dapat memisahkan konten dengan desain slide presentasinya.

Dengan tenaga AI, pengguna hanya perlu memasukkan konten ke dalam kotak teks. Nantinya AI akan secara otomatis menyusun konten tersebut ke dalam desain.

Setelah itu, slide tersebut dapat diatur sesuai dengan keinginan. Apabila kurang suka dengan satu tampilan desain, pengguna bisa mencari yang lainnya sesuai dengan keinginan.

4. Canva

Sudah bukan rahasia lagi aplikasi sejuta umat ini juga bisa digunakan untuk membuat slide presentasi di Android. Namun, sebagian besar orang jarang menggunakannya dalam menyiapkan presentasi karena memang platform ini kebanyakan dimanfaatkan untuk desain grafis.

Meskipun begitu, Canva nyatanya memiliki sejumlah template yang menarik. Pengguna juga bisa menambahkan bagan tertentu, beberapa elemen seperti foto, shapes, dan ikon.

5. Prezi

Aplikasi presentasi ini sedikit berbeda karena tidak menampilkan slide satu per satu alias non linear. Dengan Prezi, pengguna bisa memanfaatkan fitur pan and zoom setiap kali beralih ke slide berikutnya.

Bagian presentasi tertentu akan diperbesar dengan efek animasi yang menarik. Sama dengan yang lainnya, Prezi juga dapat digunakan melalui smartphone Android.

6. Vyond

Jika mencari aplikasi presentasi video, Vyond bisa menjadi salah satu alternatif. Aplikasi ini dapat membuat presentasi video menarik dengan karakter yang berbicara dan bergerak. Setiap slide pun bisa dibuat dengan animasi. Jika disatukan dalam satu grup, semuanya akan terlihat seperti sebuah video animasi.

Pengguna juga diberikan kebebasan memilih karakter, latar belakang, dan properti lainnya dari perpustakaan aset desain. Terdapat juga fitur text to speech yang memudahkan untuk menambah narasi.

7. Flowvella

Flowvella merupakan aplikasi untuk membuat presentasi yang dapat diakses melalui Android kapan pun dan di mana pun. Salah satu keunggulan aplikasi ini yaitu mampu melakukan pengeditan tanpa terhubung ke internet alias offline.

Pengguna juga dapat menambahkan beberapa pendukung seperti gambar dan tulisan agar lebih interaktif. Tersedia pula fitur untuk mengetahui siapa saja yang telah melihat presentasi tersebut.