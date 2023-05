KASUS perselingkuhan memang tengah ramai diperbincangkan akhir-akhir ini. Seiring dengan berkembangnya teknologi, kasus perselingkuhan pun lebih mudah terungkap.

Nah, membagikan kisahnya di TikTok memergoki pasangannya lantaran postingan di sebuah halaman Facebook “Are We Dating the Same Guy?”. Kala itu Mikayla menemukan grup tersebut memuat foto kekasihnya.

Halaman populer yang dirancang untuk wanita yang curiga terhadap kekasih mereka, diikuti oleh lebih dari 35.000 orang. Mereka pun berbagi foto calon kekasih yang menampilkan "bendera merah" atau harus dihindari.

Dalam sebuah wawancara dengan NeedToKnow.co.uk, TikToker ini menceritakan kisahnya tersebut. Awalnya, dia sedang berselancar di halaman Facebook, sampai tiba-tiba dia menemukan gambar pacarnya, yang telah dia kencani selama enam bulan.

“Foto yang dia (wanita lain) posting, diambil pada malam dia bertemu dengannya dan berselingkuh,” jelas Miedzianowski seperti dilansir dari NY Post.

“Dia (wanita itu) tidak pernah menghubungi saya (secara langsung), tetapi dia menceritakan keseluruhan ceritanya, secara anonim, di kolom komentar,” tambahnya.

Awalnya, Miedzianowski mencoba membela kekasihnya yang berselingkuh. Dia pun meminta wanita itu untuk menghapus komentarnya di postingan, sehingga tidak ada yang akan menganggapnya buruk.

“Di saat-saat tergelap saya, reaksi pertama saya adalah mencoba melindunginya. Ketika Anda memiliki begitu banyak hal yang terkait dengan seseorang, terutama rencana keluarga dan perjalanan, itu sangat sulit untuk diprosesm” katanya.

Meski demikian, pada akhirnya Miedzianowski memberanikan diri untuk menghadapi pacarnya. “Saya menunjukkan kepadanya pesan-pesan itu dengan tangan gemetar, dan dia langsung mengaku telah menipu saya,” kenang perawat dokter hewan Tampa itu.

"Dan bukan hanya dua kali yang kuketahui, tapi lebih dari itu," katanya.

Miedzianowski mengklaim mantannya memohon maaf, mengatakan dia tidak bisa hidup tanpa Miedzianowski. Namun, dia memutuskan untuk meninggalkannya saat itu juga, langkah yang menyebabkan pacarnya berubah sikap. “Dia berhenti memohon agar saya tetap tinggal dan langsung bersikap dingin. Dia tiba-tiba mulai mengklaim bahwa dia tidak mencintaiku dan menolak untuk memperjuangkanku," katanya. Namun, Miedzianowski berbesar hati dengan reaksi luar biasa yang diterima video TikToknya, dengan banyak orang yang mengulurkan tangan untuk menawarkan dukungan mereka. “Begitu saya sampai pada kesimpulan bahwa apa yang terjadi sepenuhnya di luar kendali saya, saya mencoba untuk mengatasi humor, dan di situlah video TikTok diputar,” katanya. “Setelah menjadi viral, saya menyadari bahwa orang-orang benar-benar peduli dengan apa yang terjadi pada saya. Semuanya terjadi karena suatu alasan, dan saya beruntung telah melihat warna aslinya sejak dini," tutur dia.

