AKIBAT maraknya phising dan penipuan berkedok perusahaan, maka Google pun membuat terobosan baru. Google pun menggunakan cara Twitter, yakni menggunakan centang biru pada email resmi mereka.

Nantinya, tanda centang biru akan ditampilkan di samping nama pengirim yang memang identitasnya telah terverifikasi. Tanda ini pun bisa langsung terlihat saat penerima pesan membuka kotak masuk.

Melalui postingan resminya, Google mengatakan bahwa tanda centang biru dapat membantu penerima untuk mengetahui apakah pengirim pesan tersebut asli atau pelaku penipuan (scammer).

Pembaruan tanda centang biru merupakan implementasi dari sebuah teknologi standar identifikasi pesan berdasarkan merek, atau disebut juga Brand Indicators for Message Identification (BIMI). Google telah menguji BIMI di Gmail sejak tahun 2020 lalu.

Perusahaan yang telah terdaftar di BIMI akan menyertakan logo yang diautentikasi di email mereka. Kini tanda centang biru hadir sebagai bentuk konfirmasi bahwa pesan yang dikirim berasal dari pengirim yang sah, demikian seperti dilansir dari Engadget.

"Otentikasi email yang kuat membantu pengguna dan sistem keamanan email mengidentifikasi dan menghentikan spam, dan juga memungkinkan pengirim meningkatkan kepercayaan merek mereka," jelas Google dalam postingan blog resmi mereka.

"Ini meningkatkan kepercayaan pada sumber email dan memberi pembaca pengalaman mendalam menciptakan ekosistem email yang lebih baik untuk semua pengguna," tulis Google.

Follow Berita Okezone di Google News

Ketika menerima dan membuka pesan masik, tanda centang biru akan terlihat tepat di samping nama pengirim. Jika kursor diarahkan ke bagian tanda akan muncul pop-up bertuliskan "This sender of this email has verified that they own (domain sent from) and the logo in the profile image".

Pada bagian domain tersebut nantinya akan menampilkan brand atau perusahaan pengirim pesan, misalnya google.com atau YouTube.com. Pada pop-up tersebut juga ada opsi untuk melihat informasi detail lainnya mengenai tanda centang akun itu. Dengan begitu, logo dan nama domain yang ditampilkan benar-benar asli.

Fitur tanda centang Gmail ini telah diluncurkan di akun Workspace dan akun Google pribadi. Ini akan tersedia untuk seluruh pengguna dalam waktu dekat. Tanda centang biru Gmail ini tersedia gratis tanpa pungutan biaya.