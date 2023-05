APPLE iPhone 15 Pro dan Pro Max dikabarkan akan hadir pada akhir tahun ini. Sudah banyak bocoran terkait iPhone 15 yang akan meluncur, salah satu yang mengalami perubahan drastis adalah adanya port USB-C.

Nah, bocoran terbaru yang diunggah anonim941, yang membocorkan data akurat tentang Dynamic Island sebelum peluncuran iPhone 14 Pro tahun lalu, menyebut iPhone 15 akan mengadopsi Thunderbolt 3.

β€œPort pada Pro akan menjadi Thunderbolt 3. Saya tahu ada banyak spekulasi di komunitas kami, tapi ini TB3,” tulisnya seperti dilansir dari Forbes.

BACA JUGA: 5 Alasan iPhone 15 Bakal Lebih Baik dari iPhone 14

Thunderbolt 3 beroperasi hingga 40 gigabit per detik (Gbps), yang setara dengan 5.000 megabita per detik (MBps). Sebagai perbandingan, port Lighting pada semua iPhone saat ini terbatas pada kecepatan USB 2.0, yaitu 480 megabit per detik atau setara dengan 0,48 Gbps/60 MBps.

Namun kejutan sebenarnya yang dibocorkan Analyst941 adalah port baru ini juga dapat disambungkan dengan monitor hingga 4K. Tampaknya akan ada "fitur" khusus di iOS 17 untuk memanfaatkan ini, meskipun contoh yang diberikan adalah dengan kata-kata mereka sendiri "ceruk".

Tapi, fitur-fitur baru dapat mencakup game atau film ke monitor standar atau TV tanpa Apple TV atau AirPlay masih belum jelas. Meski demikian, ini membuka pintu untuk dukungan multi-display yang mirip dengan iPad Pros, yang dapat terhubung ke monitor untuk memperluas jangkauannya.

Sebenarnya, kecepatan transfer data dari Thunderbolt 3 lah yang paling menggairahkan. Pemilik iPhone 15 Pro / Pro Max berpotensi dapat mencadangkan dan memulihkan ponsel mereka dalam hitungan menit, dan dengan cepat mentransfer file besar yang dibuat oleh fotografi ProRAW dan video ProRES.

Dan itu bukan satu-satunya perubahan yang datang. Sebelumnya, bocoran telah mengungkap desain yang lebih melengkung, sasis titanium yang ringan, kamera zoom periskopik, dan potensi kenaikan harga. Adanya USB-C pun dapat memberikan dampak terbesar, bahkan jika Apple terpaksa melakukannya.

Follow Berita Okezone di Google News

(mrt)

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.