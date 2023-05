TIDAK bisa dipungkiri bahwa tingkat peminat Mobile Games dengan genre game MOBA cukup tinggi, tanpa terkecuali di Indonesia. Tingginya angka tersebut menjadi salah satu alasan untuk PT Esports Star Indonesia memanfaatkan trend dengan cara menghadirkan MOBA pertamanya hasil kerjasama dengan Developer Korea yang diberi nama Fight of Legends.

Sekilas, game ini terlihat mirip dengan game sejenis pendahulunya namun tentunya terdapat beberapa perbedaan yang juga menjadi ciri khas tersendiri dari game Fight of Legends.

Puluhan hero yang tersedia di game Fight of Legends kemudia dibagi kedalam 5 class hero atau roleplay yaitu, Assasssin, Bruiser, Tank, Support, dan Ranger. Role Assassin merupakan salah satu role yang memiliki tugas cukup berat karena harus bisa membunuh hero musuh sebanyak-banyaknya dengan cepat agar hero lainnya dari tim juga bisa maju lebih cepat menghancurkan gate hingga nexus musuh.

Tugasnya yang cukup berat karena dituntut harus bisa “gendong tim” untuk menang, pemilihan hero Assassin khususnya di Fight of Legends tidak bisa asal apalagi untuk para pemula. Skill dan cara bermain setiap user juga berbeda-beda, ada yang lebih suka menggunakan hero Assassin yang memiliki burst tinggi atau damage poke yang tinggi sehingga mudah untuk mengenai hero musuh, atau hero yang memiliki crowd control sehingga tidak mudah untuk dibunuh oleh musuh.

Di game Fight of Legends sendiri, terdapat 3 hero Assassin yang cocok banget digunakan untuk para pemula yaitu Shiina, Kauane, dan Cain. Setiap hero ini memiliki keunggulannya masing-masing, seperti Shiina yang memiliki skill stun dan termasuk hero tercepat didalam game karena skill 1 nya yaitu buff speed.

Kauane memiliki skill 3 yang bisa di kombo dengan skill 4 yang jumlah hitnya banyak dimana skill 3 tersebut dapat menambah critical chance sampai 80% dan menariknya lagi, skill 1 nya bisa digunakan unutk kabur dari serangan musuh.

Sedangkan yang terakhir yaitu hero Cain yang juga sering menjadi pilihan player karena selain memiliki damage yang cukup tinggi, hero ini memiliki crowd control yang membuat musuh menjadi terdiam selama 2 detik dan skill combo hero ini sangat mematikan lho.

Untuk bisa membuktikan kekuatan ke-3 Rekomendasi Hero Assassin Fight of Legends ini, tentunya user harus sudah meng-install Game Fight of Legends dimana game ini bisa di download melalui GooglePlay, AppStore, atau melalui link berikut https://bit.ly/FOLPortal_Adjust . Ada puluhan hero keren dan mematikan lainnya yang juga bisa dipilih dan dipelajari. Apapun roleplay nya, Assassin, Bruiser, Tank, Support, ataupun Ranger, jadilah Legends di Fight of Legends.

