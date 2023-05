APLIKASI musik terbaru dan terhits yakni TREBEL hadir dan menjadi kejutan tersendiri di tengah ketatnya persaingan babak Top 3 Road to Grand Final Indonesian Idol XII yang berlangsung Senin 8 Mei, dari salah studio tercanggih serta termegah di Asia yakni Studio RCTI+, Jakarta.

Kehadiran fitur terbaru yang canggih dengan dukungan artifical intelegence yaitu TREBEL AI, diperkenalkan untuk pertama kalinya ini di Indonesia, mampu mencairkan suasana.

Di pertengahan acara, Boy William sebagai host Indonesian Idol XII, membahas mengenai musik yang tidak ada habisnya seperti fitur TREBEL AI yang memiliki banyak fitur untuk menikmati musik. Kemudian Boy mengajak chit-chat salah satu peserta yaitu Salma. “Salma, sebagai seorang musisi kamu pasti sering bikin lagu ya, I know you are song writer,” kata Boy.

Lalu Boy mengajak juri untuk memberikan kata kunci yang diinginkan. Anang dengan kata “sempurna”, BCL dengan kata “cinta”, Judika dengan kata “minor”, Rosa menyebutkan kata “mayor” dan David ingin kata “indah”. Boy mengetik kata kunci tersebut lalu muncul lirik lagu yang mana ini merupakan salah satu fitur canggih yang ada di TREBEL AI. “Oh keren banget langsung jadi (lirik lagu)” ucap Salma yang merupakan kontestan Big 3 Indonesian Idol XII.

Salma-pun langsung menyanyikan lirik yang sudah ada dengan sungguh indah. Tak hanya itu, Boy kemudian mengetik satu kalimat; lagu galau Indonesia terfavorit. Lalu munculah lagu-lagu cinta yang enak didengar dan bahkan beberapa diantaranya merupakan lagu para juri Indonesian Idol.

ChatGPT pun telah diintegrasikan di dalam aplikasi musik TREBEL dalam merevolusi pengalaman mendengarkan dan menemukan musik dengan dukungan teknologi, sekaligus menambah wawasan pengguna mengenai musik dalam satu aplikasi yang sama.

Sebagai aplikasi #MusikAntiRibet, TREBEL menghadirkan fitur kecerdasan buatan yang canggih di mana pengguna dapat dibuatkan playlist lagu secara anti ribet atau secara otomatis sesuai dengan permintaan pengguna melalui fitur yang bernama TREBEL AI.

Padahal, aplikasi musik lain di Indonesia masih harus membuat playlist sendiri secara satu per satu dan hanya mengandalkan rekomendasi dari algoritma. Sekarang dengan TREBEL AI, pengguna akan dengan sangat mudah mendapatkan rekomendasi lagu.

Cukup mengetik permintaan pengguna, TREBEL AI akan memberikan solusi dan playlist lagu yang sesuai dan bisa langsung didengarkan di aplikasi TREBEL tanpa bayar seperpun selamanya.

"Kami sangat senang mengintegrasikan ChatGPT ke dalam TREBEL Music untuk menawarkan pengalaman musik yang lebih mulus, intuitif dan dipersonalisasi kepada pengguna kami," kata Pendiri dan CEO TREBEL Music Gary Mekikian.

"Dengan TREBEL AI, pengguna kami dapat membuat kumpulan lagu atau playlist secara instan dan mendapatkan jawaban cepat dan akurat atas pertanyaan mereka tentang musik, semua dalam satu tempat,” imbuhnya. Selain membuat playlist secara otomatis, kecanggihan TREBEL AI juga dapat dijadikan sebagai alat untuk membuat lirik lagu dengan memberikan perintah beserta spesifik kata yang ingin dijadilan lirik. Tuliskan kata yang ingin kamu gunakan untuk dijadikan sebuah lirik dari TREBEL AI, kurang dalam semenit TREBEL AI akan membuatkan liriknya spesial untuk kamu Hanya dengan TREBEL AI, pengguna dapat membuat kumpulan lagu anti ribet dan juga dapat mencerdaskan pengguna dengan menambah wawasan musik dalam satu aplikasi yang sama. Selain itu ada lebih dari puluhan jutaan lagu yang dengan mudahnya dapat ditemukan dengan perintah chatbot personal di TREBEL AI. Sebagai satu-satunya aplikasi dan aplikasi pertama di Indonesia yang mempunyai fitur cerdas ini, semakin menegaskan bahwa Integrasi ChatGPT ke dalam TREBEL Music adalah bagian dari komitmen perusahaan untuk meningkatkan pengalaman pengguna melalui solusi teknologi inovatif dengan memanfaatkan kekuatan AI.

