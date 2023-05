GOOGLE telah merilis update Android 14 pertama pada Februari 2023. Seiring dengan itu, biasanya update juga akan tersedia bagi para pengguna Android. Tapi, para pengguna Samsung memang akan mendapatkan update yang berbeda dengan sistem operasi mereka yang disebut UI.

Saat ini, puluhan juta smartphone dan tablet Galaxy kini menjalankan Android 13 dengan One UI 5.0. Perusahaan meluncurkan program beta One UI-nya sendiri setiap tahun. Seperti biasa, pembaruan OS Android baru disertai dengan versi One UI baru, dan Android 14 akan digabungkan dengan One UI 6.0.

Samsung telah merampingkan kebijakan pembaruan perangkat lunaknya sehingga mudah untuk mengetahui perangkat mana yang akan mendapatkan pembaruan Android 14 One UI 6.0. Ada banyak perangkat yang sekarang memenuhi syarat untuk upgrade OS Android.

Nah, berikut perangkat Samsung Galaxy memenuhi syarat untuk pembaruan Android 14 One UI 6.0 seperti dilansir dari Sammobile.

Galaxy S series

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23+

Galaxy S23

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S22+

Galaxy S22

Galaxy S21 FE

Galaxy S21 Ultra

Galaxy S21+

Galaxy S21

Galaxy Z series

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Galaxy A series

Galaxy A73

Galaxy A72

Galaxy A53

Galaxy A52 (A52 5G, A52s)

Galaxy A33

Galaxy A23

Galaxy A14

Galaxy A13

Galaxy A04s

Galaxy M series

Galaxy M53 5G

Galaxy M33 5G

Galaxy M23

Galaxy Xcover series

Galaxy Xcover 6 Pro

Galaxy Tab series

Galaxy Tab S8 Ultra

Galaxy Tab S8+

Galaxy Tab S8

Follow Berita Okezone di Google News

(mrt)

Sebelumnya 1 1 Kabar Bu...

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.