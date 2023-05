SALAH satu genre mobile game yang masih eksis dan tidak pernah sepi peminat hingga saat ini adalah game MOBA. Tidak hanya kaum pria, kaum wanita pun tidak mau kalah nih makanya saat ini udah makin banyak pro-player game moba dari kaum wanita juga. Selain gender, pemain game genre ini juga berasal dari beragam usia mulai dari bocah-bocah yang bahkan belum menginjak bangku sekolah, para pelajar, hingga bapak dan ibu-ibu.

Tingginya angka peminat game ini didominasi oleh kalangan para pelajar, oleh karena itu banyak juga event game yang diadakan di sekolah dan universitas. Pada kesempatan kali ini, PT Esports Star Indonesia (ESI) juga akan mengunjungi beberapa sekolah yang ada di derah Jabodetabek melalui event "Fight of Legends Goes to School & Campus” untuk memperkenalkan salah satu produknya yaitu Fight of Legends.

Game Fight of Legends atau FOL merupakan 5V5 Multiplayer Action Game dimana permainan ini berlangsung secara fast-paced atau fight-right away (langsung bertarung) dengan mengusung Hero Brawler sebagai genre permainannya. FOL dirilis pada bulan November 2022 kemarin di MNC Studios Kebon Jeruk, perilisannya pun di tayangkan di aplikasi streaming RCTI+ dan dihadiri langsung oleh jajaran direksi MNC Group serta tamu undangan seperti Benny Moza, Dimaz Andrean, dan 2 Caster special yaitu, Sabila Aprila dan Abed Ansel.

Sebagai pembuka rangkaian kegiatan ini, Tim FOL akan mengunjungi 2 sekolah & 1 kampus diantaranya SMK Tunas Pembangunan, SMK Letris 2, dan Universitas Bunda Mulia. Tim FOL dijadwalkan akan mengunjungi SMK Tunas Pembangunan yang ada di Jakarta Selatan dan Universitas Bunda Mulia yang berlokasi di Jakarta Utara pada tanggal 15 & 16 Mei 2023, sedangkan SMK Letris 2 akan dikunjungi oleh tim FOL pada tanggal 17 &19 Mei 2022.

Selama 2 hari tersebut akan banyak kegiatan menarik yang bisa diikuti oleh para pelajar, mulai dari pengenalan game Fight of Legends hingga bagi-bagi hadiah dan merchandise ekslusif dari Fight of Legends!

Total hadiah yang bisa didapatkan sebesar Rp1.900.000,- di masing-masing sekolah dan kampus selama dua hari penyenggaraan. Rangkaian event menarik tentu sudah dipersiapkan untuk memeriahkan acara ini, yakni Daily Challenge di hari pertama serta Leveling Contest dan Mini Tournament yang pastinya akan berlangsung seru!

Menarik banget kan? Yuk untuk kamu para pelajar SMK Tunas Pembangunan, SMK Letris 2, dan mahasiswa(i) Universitas Bunda Mulia, pastikan kamu ikutan seru-seruan bareng tim FOL selama 2 hari yang tentunya penuh hadiah yah.

Buat kamu para pelajar dari sekolah lainnya atau mahasiswa(i) yang juga ingin banget sekolah & kampusnya dikunjungi oleh tim FOL bisa banget lho. Kunjungi dan sapa mimin FOL aja di seluruh sosial medianya, Instagram @fightoflegends.id; Facebook Fan Page Fight of Legends; Youtube Channel Fight of Legends Indonesia; TikTok @esigames.id; dan Discord Channel Fight of Legends.

Banyak event berhadiah yang bisa kalian ikutan juga lho setiap minggunya, jadi ga akan pernah rugi deh. Terakhir dan paling wajib nih, jangan lupa untuk download game Fight of Legends melalui GooglePlay, AppStore, ataupun melalui link berikut https://bit.ly/FOLPortal_Adjust dan mainkan gamenya setiap hari.

