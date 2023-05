GAME karya anak bangsa, Fight of Legends (FOL) menggelar event mabar di SMK Tunas Pembangunan dengan hadiah jutaan rupiah. Acara disambut baik oleh siswa, bisa dilihat dari banyaknya peserta yang ikutan.

Talent Management Dept. Head PT ESI, Michael Samuel Hutasoit menyebut acara bertajuk Fight of Legends Goes to School ini tak hanya menjadi rangkaian pembuka untuk memperkenalkan Fight of Legends ke masyarakat luas.

Ia menyebut, gelaran yang dilangsungkan juga untuk mencari bibit-bibit atlet esports masa mendatang serta memberi pengetahuan terkait esport yang sudah menjadi cabang olahraga resmi di kancah internasional.

"Agar FOL lebih dikenal secara internasional. Dan juga PT Esports Star Indonesia akan mencari talenta-talenta berbakat untuk FOL serta menjadikan FOL sebagai salah satu cabang olahraga esports," kata Michael, Selasa (16/5/2023).

Acara Fight of Legends Goes to School sendiri berlangsung selama dua hari di SMK Tunas Pembangunan, yakni pada tanggal 15 dan 16 Mei 2023. Selama dua hari tersebut ada banyak kegiatan menarik yang bisa diikuti oleh para pelajar.

Rangkaian acara dimulai dari pengenalan game Fight of Legends hingga bagi-bagi hadiah dan merchandise ekslusif dari Fight of Legends. Selain itu juga ada hadiah sebesar Rp1.900.000 yang bisa didapatkan.

Salah satu pelajar, mengaku senang bisa mengikuti event berhadiah ini. Selaian karena hadiah yang bisa didapat, juga karena FOL menawarkan gameplay yang menarik dan seru, tak kalah dengan game-game MOBA lainnya. "Keseruan banyak, dari gamenya, karakternya, item. Saya harap game bisa lebih sering dikembangin lagi. Saya yakin sih FOL ini bakal rame," ungkapnya. Antusiasme juga datang dari pijak sekolah. Agung Wibowo W. P., S.Pd selaku Kepala Sekolah mengatakan bahwa kegiatan ini akan menambah skill anak-anak dalam dunia digital sehingga mampu bersaing di masa mendatang. "Saya sangat antusias, terimakasih telah memeriahkan suasana di SMK Tunas Pembangunan ini. Dengan kegiatan semacam ini akan meningkatkan skill anak dalam dunia digital," pungkasnya.

