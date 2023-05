GELARAN Fight of Legends Goes to School diselenggarakan 15 dan 16 Mei 2023 ini. Salah satu sekolah yang dikunjungi oleh SMK Tunas Pembangunan.

Kepala Sekolah SMK Tunas Pembangunan, Agung Wibowo W. P., S.Pd mengaku antusias dengan kegiatan yang dilangsungkan. Ia menyebut event Fight of Legends Goes to School yang diselenggarakan dapat menambah skill anak-anak dalam dunia digital.

"Saya sangat antusias, terimakasih telah memeriahkan suasana di SMK Tunas Pembangunan ini. Dengan kegiatan semacam ini akan tentu akan meningkatkan skill anak dalam dunia digital," kata Agung dalam sesi di Acara tersebut.

Ester selaku Ketua OSIS sekaligus Perwakilan dari siswa juga menyambut gembira turnamen FOL di sekolahnya. Selain karena gameplay yang seru, juga karena turut menjadi bagian dari promosi game merupakan karya anak bangsa.

"Kami berharap juga game dari MNC Group ini bisa populer seperti game yang lain. Kami berharap gimana caranya game ini bisa lebih berkembang," ungkap Ester.

Acara Fight of Legends Goes to School sendiri berlangsung selama dua hari di SMK Tunas Pembangunan, dan beberapa sekolah lainnya Selama dua hari tersebut ada banyak kegiatan menarik yang bisa diikuti oleh para pelajar.

Rangkaian acara dimulai dari pengenalan game Fight of Legends hingga bagi-bagi hadiah dan merchandise ekslusif dari Fight of Legends. Selain itu juga ada hadiah sebesar Rp1.900.000 yang bisa didapatkan.

