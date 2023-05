GAME MOBA karya anak bangsa, Fight of Legends (FOL) siap bersaing di industri game internasional. Hal ini diungkap langsung oleh Talent Management Dept. Head PT ESI, Michael Samuel Hutasoit.

Michael menyebut bahwa FOL dalam beberapa waktu kedepan akan dirilis secara global. Ini dilakukan agar industri game Tanah Air tidak kalah dengan negara lain.

"Target FOL kedepannya kita akan rilis global. Saat ini FOL masih dalam tahap promosi salah satunya lewat event Fight of Legends Goes to School agar masyarakat bisa lebih mengenal game itu sendiri," kata Michael.

Selain bisa berkiprah di kelas internasional, Michael juga menyebut bahwa pihaknya saat ini sedang berusaha untuk menjadikan FOL sebagai salah satu cabang olahraga esports yang dipertandingkan secara resmi.

Lebih lanjut dikatakan, lewat berbagai turnamen FOL yang diselenggarakan, PT Esports Star Indonesia juga akan mencari talenta-talenta berbakat untuk nantinya dijadikan atlet esport profesional.

Untuk diketahui, FOL saat ini tengah gencar dipromosikan lewat acara Fight of Legends Goes to School di beberapa sekolah dan juga kampus. Acara ini berlangsung selama dua hari dengan berisi banyak kegiatan menarik.

Rangkaian acara dimulai dari pengenalan game Fight of Legends hingga bagi-bagi hadiah dan merchandise ekslusif dari Fight of Legends. Selain itu juga ada hadiah sebesar Rp1.900.000 yang bisa didapatkan.

(mrt)

