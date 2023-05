ESPORT Star Indonesia mengadakan program Fight of Legends Goes to School & Campus di SMK Tunas Pembangunan Jakarta Selatan dan Universitas Bunda Mulia. Ini merupakan kali pertama digelarnya program tersebut.

Menurut Competition Section Head PT ESI Nielson Tanaya, program Fight of Legends Goes to School & Campus ini bakal terus diadakan di minggu-minggu berikutnya.

"Ini event school to school and campus to csmpus, ini akan menjadi event yang berkelanjutan terus menerus, yang diadakan tiap minggu" ujar Nielson di kampus UBM, Jakarta Utara, Selasa (16/5/2023).

Sebenarnya program ini memiliki tujuan untuk mengenalkan game moba terbaru dari Esports Star Indonesia yakni Fight of Legends. Oleh sebab itu, di dalamnya terdapat serangkaian aktivitas menarik seperti leveling contest dan mini tournament.

Tak berhenti sampai disitu saja, bisa dikatakan ini menjadi awal dari perjalanan game Fight of Legends dalam menggelar turnamen besar di kemudian hari. Nielson menjelaskan, para pemenang dalam kompetisi mini di program goes to school & campus ini diperkenankan ikut serta dalam kompetisi nasional yang kelak akan diadakan oleh Esports Star Indonesia.

"Kami di sini punya goal, kita mau bikin road show untuk national competition. Jadi school to school dan campus to campus, yang menang bisa mendapat kesempatan untuk main di national competition fight of legends" tutur Nielson.

Adapun Nielson Tanaya memiliki harapan khusus pada game Fight of Legends (FOL). Meskipun terbilang baru, Nielson berharap FOL akan terus berkembang dan meraih antusias dari masyarakat Indonesia.

Game Fight of Legends sendiri sudah dirilis sejak November 2022 lalu. Dengan hadirnya moba game baru ini, para gamers bakal dimanjakan dengan 5V5 Multiplayer Action Game dimana permainan ini berlangsung secara fast-paced atau fight-right away (langsung bertarung) dan mengusung Hero Brawler sebagai genre permainannya.

(mrt)

