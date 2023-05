HARI ini netizen Indonesia memang tengah dihebohkan oleh dua hal, pertama tentu saja kemenangan Timnas Sepakbola Indonesia di SEA Games 2023 tadi malam. Sementara yang kedua adalah war tiket Coldplay yang dimulai pukul 10.00 WIB.

Tidak heran jika 2 keyword tersebut menjadi trending topik di Twitter pagi ini. Bagaimana tidak, baru beberapa menit dibuka netizen yang menyerbu website coldplayinjakarta.com sudah ratusan ribu orang. Padahal, jumlah tiket yang tersedia hanya sekira 50 ribu untuk hari ini.

Akibatnya, terjadi antrean panjang yang para pembeli tiket. Seperti yang dialami oleh pemilik akun @searc****gold, dia bahkan harus menunggu 500 ribu orang untuk masuk dalam situs tersebut.

"There are 500,000 people in the queue for Coldplay Jakarta ticketing :)," tulis akun tersebut.

"Pada stuck disini ngga?" tulis @tumb****tarbak

"ini kenapasi web coldplay anj gajelas" tambah @bou***who

"Pada stuck disini? Coldplay, Loket" timpal @ka***ng

Tidak hanya di Indonesia, negara serumpun kita, Malaysia juga tengah bersiap untuk war tiket Coldplay tersebut.

"Tengah ready nak battle ticket coldplay ni." papar @br***ks.

Sekadar informasi, ini merupakan kali pertamanya Coldplay datang ke Jakarta. Konser Coldplay Jakarta 2023 diprediksi akan berlangsung paling tidak selama 2 jam dengan membawakan belasan atau mungkin puluhan lagu. Tur Coldplay pun akan ditutup di Malaysia.

