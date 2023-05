SISWA dan Siswi SMA Bunda Mulia Jakarta, menyambut baik kehadiran tim Fight of Legend di sekolahnya (FOL). Yang mana mereka bisa merasakan game terbaru buatan Indonesia, serta tak kalah seru dengan game-game online lainnya. Bahkan tak sedikit dari mereka sangat senang dengan kehadiran FOL.

Nadia, siswi kelas 10 SMA Bunda Mulia mengatakan, dirinya sangat tertarik dengan adanya Fight of Legend ini. Menurutnya, tak hanya gamenya saja yang menyenangkan, tapi ditambah dengan karakter atau skin di dalamnya sangat menarik.

"Skin-nya itu lucu-lucu. Jadi buat cewek-cewek ini sangat menarik, aku juga jadi tertarik memainkannya," katanya kepada MNC Portal di SMA Bunda Mulia, Jakarta, Jumat (19/05/2023).

Nadia bilang, adanya Fight of Legend ini membuatnya menjadi menyukai game online. Sebab mudah dimainkan dan memiliki skin-skin yang menarik perhatiannya.

Selain Nadia, Evan siswi kelas 10 juga bilang, Fight of Legend memiliki banyak keunikan. Sehingga dirinya dan teman-temannya sangat tertarik memainkannya, dan juga semangat mengikuti turnamen FOL yang diadakan di sekolahnya ini. "(Game online) ini sangat menarik ya, karena baru saja muncul sudah banyak dicari," ujarnya.

Tim Fight of Legends mengunjungi SMA Bunda Mulia, Jakarta Pusat sejak 17 hingga 19 Mei 2023. Kegiatan ini menarik dan diikuti oleh para pelajar, mulai dari pengenalan game Fight of Legends hingga bagi-bagi hadiah dan merchandise eksklusif dari Fight of Legends.

Perlu diketahui, salah satu genre mobile game yang masih eksis dan tidak pernah sepi peminat hingga saat ini adalah game MOBA. Tidak hanya kaum pria, kaum wanita pun tidak mau kalah nih makanya saat ini udah makin banyak pro-player game moba dari kaum wanita juga.

Selain gender, pemain game genre ini juga berasal dari beragam usia mulai dari anak-anak, para pelajar, hingga orang dewasa. Terlebih lagi Fight of Legend ini merupakan game yang mudah dimainkan bagi pemula dan terdapat keunggulan lain di dalamnya dibandingkan game-game lainnya.

Follow Berita Okezone di Google News

(mrt)

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.