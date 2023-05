GAME Fight of Legends (FOL) mengunjungi SMA Bunda Mulia, Jakarta Pusat sejak 17 hingga 19 Mei 2023. Kegiatan ini menarik dan diikuti oleh para pelajar, mulai dari pengenalan game Fight of Legends hingga bagi-bagi hadiah dan merchandise eksklusif dari Fight of Legends.

Talent Management Dept. Head PT Esports Star Indonesia (ESI), Michael Samuel Hutasoit mengatakan, Fight of Legends Goes to School and Campus ini bertujuan, untuk memperkenalkan game buatan Indonesia ini kepada para pelajar. Tak hanya sekadar pengenalan saja, mereka juga membuat beberapa tim dan bertarung untuk memainkan Fight of Legends ini di hall SMA Bunda Mulia.

"Kita mengunjungi setiap sekolah untuk melaksanakan turnamen game Fight of Legends. Salah satunya adalah SMA Bunda Mulia," kata Michael saat ditemui di SMA Bunda Mulia, Jakarta, Jumat (19/05/2023).

Michael juga melihat antusiasme para siswa dan siswi di SMA Bunda Mulia ini sangat besar. Meskipun tergolong game baru, namun kehadiran Fight of Legend ini mendapatkan sambutan yang hangat. Terlebih lagi, permainannya cukup mudah bagi pemula. "Antusiasme para siswa ini sangat tinggi, satu hall ini cukup penuh. Bahkan interaksi mereka juga sangat baik," ujarnya.

Adapun keunggulan Fight of Legend dari game lainnya, kata Michael, yaitu memiliki kecepatan yang mumpuni dibandingkan game-game lainnya.

Selain itu, karakter-karakter atau skin yang ada di Fight of Legend ini memiliki keunikan dan menggemaskan. Sehingga tak hanya laki-laki saja yang bisa memainkannya, tapi perempuan juga sangat tertarik untuk memainkannya. "Selain itu karakternya (skin) yang chubby, jadi cocok juga dimainkan oleh anak-anak perempuan," terangnya.

