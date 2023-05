BADAN Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) saat ini tengah mengupayakan pengembangan artificial intelligence (AI) terutama dalam bidang kesehatan untuk penanganan pandemi.

Kegiatan tersebut dilakukan dalam sebuah workshop yang bekerja sama dengan APEC's Policy Partnership for Science, Technology and Innovation (PPSTI) pada 9 - 11 Mei 2023 lalu dengan tema 'Application of Artificial Intelligence to Accelerate the Mitigation of Covid-19 Pandemic'.

Meskipun angka kasus Covid-19 sudah sangat landai, Kepala Pusat Riset Kecerdasan Artifisial dan Keamanan Siber BRIN, Anto Satriyo Nugroho menyatakan dengan adanya workshop ini, dapat menjadi langkah preventif di masa depan jika pandemi yang serupa kembali terjadi.

β€œHal ini penting (APEC Workshop). Guna merumuskan apa saja yang sudah kita lakukan. Kalau-kalau suatu saat pandemi ini akan terjadi lagi. Karena kita tidak tahu nasib kedepannya seperti apa,” ujar Anto saat ditemui di kawasan Jakarta Pusat.

Anto kembali menegaskan dengan adanya workshop yang dilakukan bersama para anggota APEC akan memudahkan negara Indonesia untuk mengambil langkah yang jelas di masa depan.

Adapun tujuan dari kegiatan workshop ini adalah untuk mendorong kolaborasi lintas forum, dan merumuskan pedoman kebijakan adopsi teknologi AI, dalam penganggulangan Covid-19. Khususnya, tentang bagaimana mengembangkan dan mengadopsi prinsip-prinsip AI dalam tiga kategori dasar mitigasi AI yaitu, mendiagnosis virus Covid-19, memantau penyebaran virus di tingkat mikro atau dari pasien ke lingkungan, dan tingkat makro atau potensi penularan massal. Perlu diketahui bahwa workshop ini diikuti oleh peserta dari 21 negara anggota Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik/ APEC (APEC member economies).

