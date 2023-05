LAYAR smartphone memang sudah mengalami evolusi, dan tidak lagi kaku. Oleh karena itu, belakangan smartphone lipat mulai banyak dikembangkan oleh para produsen ponsel.

Tapi, belum juga semua orang menikmati smartphone layar lipat, kini muncul smartphone layar gulung. Samsung melalui unit divisinya Samsung Display memamerkan inovasi teranyar mereka panel OLED "rollable flex" berukuran 12,4 inci.

Smartphone terbarunya itu pun dipamerkan di ajang SID Display Week yang berlangsung di Los Angeles, Amerika Serikat sepanjang 23-25 Mei 2023. Sesuai dengan namanya produk ini tentu bisa digulung, meski bukan yang pertama namun produk OLED "rollable" 12,4 inci itu membawa keunggulan berupa tampilan yang paling ringkas saat tergulung.

"Fitur terbaiknya memang kita bisa mengubah kesulitan untuk membawa layar yang berukuran besar menjadi bentuk yang ringkas dengan membuatnya tergulung," ujar Samsung Display dalam siaran persnya.

Panel layar "rollable" itu dapat berubah dari ukuran 5 centimeter menjadi 25 centimeter dalam waktu yang terbilang singkat. Skalabilitasnya lima kali lebih baik dibandingkan dengan layar dengan teknologi "slide" atau bisa digeser yang hanya bisa mencapai 3 kali lebih besar dari ukuran aslinya.

Lebih lanjut, Samsung mengungkap alasannya mengambil nama Rollable Flex untuk layar itu karena menggunakan sumbu berbentuk huruf "O" dan membuat layar tersebut dapat digulung seperti gulungan.

Tidak hanya mengenalkan layar yang dapat digulung, Samsung Display juga mengenalkan produk ponsel pintar konsep dengan panel OLED bernama "Flex In and Out". Berbeda dengan yang ada di pasaran saat ini, panel layar Flex In and Out bisa ditekuk ke dua arah.

Terakhir, Samsung Display juga mengenalkan teknologi baru layar OLED yang disertai pembaca sidik jari untuk mengecek detak jantung, tekanan darah, hingga kadar stres.

Dengan menggunakan sensor bernama "Organic Photodiode" (OPD), layar tersebut dapat memberikan informasi kesehatan sederhana tersebut. Bahkan Samsung mengklaim hasil tes tersebut lebih akurat dibanding perangkat wearable seperti jam tangan pintar.

"Sensor layar OLED ini bisa mengukur secara simultan data kesehatan melalui sentuhan jari yang berasal dari kedua tangan, dengan demikian informasi kesehatan yang diberikan lebih akurat dibanding dengan yang sudah ada di perangkat wearable," tutup Samsung.