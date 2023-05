GAME Dota 2 memang menjadi game yang memiliki turnamen paling bergengsi. Pasalnya, hadiah yang diperbutkan pada turnamen Dota 2 jumlahnya mencapai miliaran.

Pada tahun lalu, The International (TI) -piala dunia untuk Dota 2- memperebutkan hadiah lebih dari setengah triliun. Tercatat, tim Tundra Esports sebagai juara pertama mendapatkan hadiah USD 18.872.176 atau sekira Rp294,4 miliar

Turnamen Dota 2 pun dibagi dalam dua kelas, yakni minor dan major. Dalam turnamen tersebut, para tim akan mengumpulkan poin yang nantinya menentukan keikutsertaan mereka di TI. Nah, biasanya turnamen major hanya diselenggarakan di negara-negara besar, seperti Amerika, Singapura, atau China.

Tapi, kali ini Indonesia berhasil menjadi tempat gelaran turnamen Dota 2 dalam skala major. Turnamen Esports Dota 2 itu pun diberi nama Bali Major, yang akan digelar pada tanggal 7-9 Juli 2023 di Ayanana Estate, Bali.

Acara tersebut akan menjadi kejuaraan Major terakhir yang diadakan tahun ini. Turnamen ini pun akan menjadi kesempatan terakhir bagi calon tim untuk membuktikan diri mereka layak bersaing di The International 2023.

Turnamen ini pun bukan kaleng-kaleng, terbukti dengan harga tiket Bali Major yang dibanderol USD 888 atau sekitar Rp13,2 juta untuk kelas Premium. Harga tiket event Esports Dota 2 itu pun lebih mahal Rp2 juta dari tiket konser Coldplay di Indonesia untuk kategori termahal (CAT 1) seharga Rp11 juta.

Sebagai informasi, untuk Turnamen Esports Dota 2 Bali Major terbagi dalam dua kategori tiket yakni kelas Standard dan Premium. Untuk tiket Premium 3-Day Pass senilai USD 888 atau sekitar Rp13,2 juta, sedangkan kelas Standar 3-Day Pass seharga USD 388 atau sekitar Rp5,7 juta.

Saat ini, kedua kelas itu pun sudah sold out, dalam 6 jam setelah dibuka. Rekor ini termasuk fantastis, mengingat perkembangan Esport di Indonesia belum sebaik negara-negara lainnya.

Untuk tiket kelas Premium, lokasinya berada di depan stage persis, sedangkan kelas Standar terletak di belakang kelas Premium. Selain itu terdapat juga perbedaan lainnya seperti halnya fasilitas yang didapatkan.

Tiket kelas Standard akan mendapat fasilitas seperti free seating, priority access to signing sessions dan event goodie bag. Sedangkan untuk kelas premium mendapatkan fasilitas free seating, priority access to signing sessions, exclusive event goodie bag dan exclusive after party invite.