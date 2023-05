HAMPIR setiap perusahaan teknologi raksasa kini berlomba untuk mengembangkan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI). Salah satu perusahaan yang dengan masif menggembangkan AI adalah Google.

Google memang telah mengembangkan AI secara masif, bahkan sempat menggandeng Father of AI, Geoffrey Hinton, untuk mengembangkan AI dalam Search Generative Experience (SGE). Setelah melalui uji coba, Google akhirnya mengumumkan bahwa mereka mulai membuka akses ke Google SGE.

Ini merupakan teknologi berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) generatif. Nantinya pengguna dimungkinkan memperluas snapshot, menambahkan kartu yang menampilkan artikel sumber, dan dapat mengajukan pertanyaan lanjutan.

Sebagaimana dihimpun dari Engadget, penelusuran bertenaga AI Google yang inovatif ini menggunakan bilah masukan yang sama dengan yang biasa digunakan pada Google Search versi biasa, bukan bidang chatbot terpisah seperti di Bing.

Selain menambah AI generatif di Search, Google juga membuka akses ke Search Labs lainnya, termasuk Code Tips dan Add to Sheets. Code Tips memanfaatkan kekuatan model bahasa besar untuk memberikan petunjuk untuk menulis kode lebih cepat dan lebih cerdas.

Follow Berita Okezone di Google News

Ini memungkinkan calon pengembang mengajukan pertanyaan tentang cara-cara tentang bahasa pemrograman (C, C++, Go, Java, JavaScript, Kotlin, Python, dan TypeScript), tools (Docker, Git, shell) dan algoritme.

Sementara itu, seperti namanya, Add to Sheets memungkinkan pengguna memasukkan hasil pencarian langsung ke aplikasi spreadsheet Google. Dengan mengetuk ikon Lembar di sebelah kiri hasil pencarian akan memunculkan daftar dokumen terbaru pengguna.

Sayangnya pembaruan ini baru tersedia untul pengguna Google di wilayah Amerika Serikat. Perusahaan belum mengumumkan seberapa cepat atau luas akses yang akan dibuka ke pengguna di negara lainnya.