PT Esports Star Indonesia (ESI) menggelar kunjungan ke beberapa sekolah yang ada di Jabodetabek melalui event “Fight of Legends Goes to School & Campus”.

Nah, pada rangkaian kegiatan pertama kunjungan ke sekolah dan kampus ini, ada dua sekolah dan satu kampus terpilih yang telah dikunjungi, yakni SMK Tunas Pembangunan daerah Jakarta Selatan dan Universitas Budi Mulia daerah Jakarta Utara pada tanggal 15 sampai 16 Mei 2023, serta SMA Bunda Mulia daerah Jakarta pusat pada tanggal 17 dan 19 Mei 2023.

Banyak kegiatan menarik yang diikuti oleh para pelajar dan mahasiswa mulai dari pengenalan terkait game Fight of Legends (FOL) hingga berbagi hadiah dan merchandise exclusive dari FOL.

Tahukah Anda, menariknya gelaran seperti ini direncanakan akan menjadi kegiatan rutin dari tim PT ESI untuk melakukan kunjungan ke berbagai sekolah hingga komunitas game yang ada di Indonesia khususnya Jabodetabek.

BACA JUGA:

Demi mendukung kemeriahan dan kesuksesan acara Fight of Legends Goes to School & Campus ini, tentunya rangkaian event menarik sudah dipersiapkan yakni Daily Challenge di hari pertama serta Leveling Contest dan Mini Tournament di hari kedua yang dijamin pasti seru. Total hadiah yang bisa diraih untuk para peserta pada setiap lokasi acara kemarin sebesar Rp1.900.000 selama dua hari pelaksanaannya.

Follow Berita Okezone di Google News

Bagi kalian para pelajar dan mahasiswa yang ada di daerah Jabodetabek dan ingin banget sekolah atau institusinya dikunjungi oleh Tim ESI bisa banget loh! Kalian bisa mulai dengan mengunjungi seluruh sosial media FOL, Instagram @fightoflegends.id; Facebook Fan Page Fight of Legends; Youtube Channel Fight of Legends Indonesia; Tiktok @esigames.id. Setelah itu, tinggal sampaikan keinginan agar Tim ESI bisa berkunjung, seru-seruan bareng main FOL, dan tentunya berbagi hadiah di sekolah atau institusi kalian. Jangan lewatkan juga beragam event berhadiah yang saat ini sedang berlangsung di sosial media FOL, salah satunya Event “Download, Rate and Win” dengan hadiah utama yang bisa kalian perebutkan adalah Headphone Logitech G733. Nah sedikit informasi khususnya untuk kalian yang belum pernah mainin game Fight of Legends atau bahkan baru dengar, game ini merupakan 5v5 Multiplayer Action Game terbaru milik PT ESI yang merupakan salah satu anak perusahaan milik MNC Group. Game ini berlangsung secara fast-paced atau fight-right away (langsung bertarung) dengan mengusung Hero Brawler sebagai genre permainannya. FOL tentunya sudah bisa kalian download di GooglePlay ataupun AppStore langsung dari gadget kalian atau bisa melalui link download berikut https://bit.ly/FOLPortal_Adjust dan pastikan untuk mainkan gamenya setiap hari.

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.