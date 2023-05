KABAR meluncurnya smartphone terbaru besutan Apple, iPhone 15, menjelang akhir tahun ini memang semakin santer terdengar. Apalagi, baru-baru ini terjadi peningkatan aktivitas di pabrik pembuat Apple.

Pengumuman terbaru dari Foxconn, yang merupakan manufaktur utama Apple, membuka lowongan untuk karyawan baru dan memberi bonus kepada karyawan lama. Memang, hal ini kerap dilakukan menjelang adanya peluncuran produk baru dari Apple.

BACA JUGA: 5 Alasan iPhone 15 Bakal Lebih Baik dari iPhone 14

Karyawan baru juga disebut akan menerima bonus yang lebih besar dari sebelumnya. Menurut data resmi dari Zhengzhou, bonus maksimum untuk karyawan baru adalah sekira USD500 per orang atau setara Rp7,4 juta.

Ini adalah peningkatan yang signifikan dari minggu sebelumnya, ketika bonus maksimum hanya di angka USD425 atau Rp6,3 juta per orang, sebagaimana dihimpun dari Gizchina.

Selain kenaikan bonus, upah karyawan untuk durasi per jam juga akan dinaikkan menjadi USD0,31 atau Rp4 ribu per jam. Dengan upah per jam maksimum sekira USD3,1 atau setra Rp46 ribu per jam.

Apa yang diumumkan Foxconn merupakan tanda-tanda bahwa iPhone 15 yang akan diluncurkan pada akhir tahun tengah bersiap untuk diproduksi massal. Pola ini sudah ada sejak tahun-tahun sebelumnya.

Follow Berita Okezone di Google News

Phone 15 sendiri, diperkirakan akan menyertakan empat model, yaitu iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, dan 15 Pro Max. Semua model digadang-gadang akan menampilkan Dynamic Island, konektor USB-C, dan Apple A17 SoC. Namun, kamera periskop dengan zoom optik 6x hanya akan tersedia di iPhone 15 Pro Max. Fitur canggih ini dipastikan akan menjadi hit di kalangan penggemar fotografi dan profesional. Kesimpulannya, iPhone 15 akan menjadi salah satu rilis smartphone yang paling dinantikan tahun ini. Dengan Foxconn meningkatkan produksi dan meningkatkan bonus untuk pekerja, Apple siap untuk peluncuran iPhone dengan sukses.

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.