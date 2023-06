Jakarta, 2 Juni 2023 – Saat ini siapa sih yang ga kenal dan ga tertarik dengan genre game MOBA? Bahkan bukan hanya sekedar tertarik tapi juga sudah menjadi hiburan harian untuk setiap kalangan dari para gamer hingga khalayak umum. Namun, sadarkah kalian bahwa bermain game saat ini tuh bisa menjadi salah satu alternative untuk menambah pemasukan dan itu ga cuma untuk mereka yang sudah pro aja nih.

Buat kalian yang mau mulai terjun dan menggeluti bidang game ini, bisa dimulai dengan sering latihan dan mengikuti beragam Event Online Competition yang banyak diselenggarakan oleh beberapa pihak saat ini apalagi, pendapatan mereka para Pro Gamers ga bisa diremehkan lho.

Nah, demi mendukung para kaula muda yang memiiki minat dan bakat dibidang game, PT Esports Star Indonesia (PT ESI) akan mengadakan event “Fight of Legends Online Tournament” untuk umum. Event ini tentunya bisa banget menjadi salah satu alternative event buat nunjukin skill nge-game kalian atau sekedar batu loncatan biar pengalaman tournament-nya makin banyak. Selain untuk menambah pengalaman, hadiah berupa beragam item in-game dan uang tunai dengan total Rp2.000.000,- juga siap diperebutkan nih untuk 4 tim yang berhasil menaklukan tim-tim lainnya.

Pendaftaran akan dibuka secara umum dari tanggal 31 Mei – 5 Juni 2023 melalui link berikut https://bit.ly/FOLOnlineCompetition dan pastikan kalian juga sudah bergabung ke Discord Channel kita Fight of Legends atau bisa melalui link berikut https://bit.ly/DiscordFOL biar ga ketinggalan info detail dan terupdate terkait pelaksanaan FOL Online Tournement ini. Tournament nya sendiri akan dilaksanakan pada tanggal 7 – 9 Juni 2023 dan nantinya setiap match atau pertandingan akan ditayangkan juga secara langsung (Live Stream) di Youtube Channel Fight of Legends jadi, jangan lupa untuk subscribe youtube channel nya juga yah.

Yuk, langsung aja ajak dan daftarkan tim kalian untuk ber-GELUD di Fight of Legends Online Tournament dan rebut hadiah jutaan rupiah nya! Sedikit informasi untuk kalian yang belum tau nih terkait Game Fight of Legends atau FOL ini, game ini merupakan 5V5 Multiplayer Action Game dimana permainan ini berlangsung secara fast-paced atau fight-right away (langsung bertarung) dengan mengusung Hero Brawler sebagai genre permainannya. Game ini bisa kalian download langsung di GooglePlay, AppStore, ataupun melalui link berikut https://bit.ly/FOLPortal_Adjust dan mainkan gamenya setiap hari.

