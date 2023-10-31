The Simpsons Prediksi Nasib X dan SpaceX Milik Elon Musk, Benar Kejadian Lagi?

JAKARTA - Serial kartun The Simpsons kembali menuai sorotan setelah diduga memprediksi nasib platform X dan SpaceX milik Elon Musk di masa depan. Hal tersebut tidak terlepas dari beberapa prediksinya yang secara tidak langsung telah menjadi kenyataan selama beberapa periode waktu.

Dalam episode barunya yang tayang pada Minggu lalu, diisyaratkan bahwa platform X akhirnya akan dijual setelah insiden tabrakan roket tujuan Mars yang menabrak stasiun luar angkasa internasional, sebagaimana dilansir dari situs Dailymail UK, Selasa (31/10/2023).

Diceritakan bahwa tokoh Mr Bunts yang jatuh cinta dengan seorang CEO muda bernama Persephone, membelikan Twitter untuk kekasih hatinya tersebut. Dirinya mengaku bahwa platform yang dikenal akan logo burung birunya itu berhasil dia beli dengan harga murah dari pemilik sebelumnya, setelah insiden tabrakan roket dengan stasiun luar angkasa internasional seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya.

Meskipun tidak menyebutkan nama Elon Musk secara langsung, namun episode tersebut sudah cukup membuat spekulasi yang mengarah pada pemilik X itu setelah dikaitkan dengan insiden roket tujuan Mars yang diduga berkaitan dengan SpaceX.

Pasalnya, perusahaan lain milik Elon Musk itu sendiri diketahui memang tengah dalam persiapan mengirimkan roket buatan mereka ke Mars beberapa tahun mendatang.

Tidak heran, episode terbaru serial kartun ini akhirnya mendapat beragam tanggapan dari warganet di media sosial, terutama di platform X itu sendiri. Sebagian besar dari mereka yakin bahwa prediksi The Simpsons tersebut akan jadi kenyataan di masa depan.