ASUS Zenbook Pro 16X OLED UX7602, Laptop Khusus Kreator Serius

JAKARTA - Content Kreator. Ya, kata yang satu ini sekarang sangat marak disebut di mana-mana. Pandemi Covid-19 yang mulai perlahan-lahan berlalu telah menciptakan segmen pengguna baru. Tukang buat konten.

Seperti diketahui, pandemi yang memaksa orang bekerja dari rumah, apapun jenis profesi mereka sebelumnya, membuat pengguna harus semakin produktif berkreasi.

Apalagi mereka yang sebelumnya bekerja sebagai fotografer profesional, designer, video editor, creative director dan seterusnya, mereka tidak lagi bekerja di kantor. Bekerja di rumah atau di café, dengan PC desktop bertenaga, atau dengan laptop powerful merupakan kewajiban.

Di sisi lain, Tiktok, Instagram Reels, belum lagi YouTube Shorts juga semakin menggila popularitasnya. Semua manusia yang pegang smartphone kini merupakan content creator. Tapi buat yang ingin serius, tentu butuh perangkat yang juga bukan main-main.

Inilah alasan ASUS menghadirkan banyak sekali laptop di lini Creator Series mereka. Salah satunya, adalah untuk pengguna yang benar-benar serius, yakni dalam wujud Zenbook Pro 16X OLED UX7602. Mengapa demikian?

ASUS Dial Fisik untuk Produktivitas Lebih

ASUS Zenbook Pro 16X OLED UX7602 merupakan salah satu penawaran ASUS untuk kreator series, dari segmen ZenBook, selain Zenbook Pro 14 Duo OLED UX8402.

Kalau Zenbook Pro 14 Duo OLED UX8402 punya dua layar dan terdapat fitur ASUS Control Center lewat ASUS ScreenPad Plus yang bisa digunakan oleh para creator berbasis Adobe Creative Suite, ASUS Zenbook Pro 16X OLED UX7602 mengambil pendekatan yang bereda.

Zenbook Pro 16X OLED UX7602 menggunakan dial wheel fisik yang sangat berguna bagi para pemakai software Adobe.

Ya, ASUS Dial wheel sendiri sebelumnya sudah hadir dalam sejumlah produk laptop ASUS Creator Series, termasuk di seri Vivobook. Bedanya, ASUS Dial yang sebelumnya hadir dalam bentuk soft touch yang bisa dinyala-matikan di area touchpad, ASUS Dial di Zenbook Pro 16X OLED UX7602 ini bentuknya fisik.

Saat pengguna bekerja dengan software Adobe seperti Photoshop, Premiere, Lightroom dan seterusnya, ia dapat melakukan editing dan adjusting menggunakan kenop ASUS Dial fisik yang tersedia di area palmrest.

Dengan fitur ini, pengguna bisa lebih mudah saat bekerja dan berkreasi tanpa harus menggunakan shortcut di keyboard atau banyak menggerakkan cursor mouse. Memilih warna, mengatur opacity, mengubah brush size dan lain lain tidak perlu klik, cukup putar tombol sampai ditemukan setting yang pas.