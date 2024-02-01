Rafael Struick Terciduk Nonton Video BA Onic Vonzy, Begini Reaksi Netizen

JAKARTA - Pemain timnas Indonesia di Piala Asia 2023 keturunan Rafael Struick akhir-akhir ini ketahuan sedang menonton video TikTok yang menampilkan brand ambassador Onic Esport Vonzy.

Pada video yang dibagikan lewat TikTok terlihat Rafael yang sedang menghabiskan waktu menonton video melalui ponselnya di perjalanan.Salah satu video yang pria kelahiran 2003 itu tonton merupakan video brand ambassador dari tim esport Onic bernama Vonzy.

Dengan nama panjang Vonzy Felicia, selain menjadi brand ambassador, ia juga merupakan seorang model hingga konten kreator. Spontan netizen bereaksi lantaran melihat video Rafael Struick yang menyaksikan video Vonzy.

BACA JUGA: Tips Beli Motor Bekas agar Tidak Tertipu

Qui***

aku juga sering nonton video vonzy, cuma gak kesorot medis aja, aku juga pengen di jodohin sama vonzy

BEK***

ayo merapat ke akun nya Vonzy kawal sampai jadi

rin***