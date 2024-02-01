Advertisement
Lama Mati Suri, Friendster Is Back!

Redaksi , Jurnalis-Kamis, 01 Februari 2024 |12:59 WIB
Media sosial Friendster yang pernah populer siap kembali setelah vakum. (Foto: Tangkapan Layar)
JAKARTA - Siapa yang pada awal tahun 2000-an menggunakan media sosial Friendster? Pasalnya, Friendster akan kembali setelah 9 tahun yang lalu ditutup dan muncul dengan tampilan lebih baru dan trendy.

Bangkitnya Friendster diikuti dengan adanya pengumuman pada halaman depan Friendster yang bertuliskan “era baru jaringan yang dipersonalisasi” dan “temukan kembali pesona era awal jejaring sosial, yang kini diremajakan dengan nuansa kekinian. Friendster lebih baik dari sebelumnya dan untuk orang-orang.”

Siapapun yang ingin kembali menggunakan Friendster dapat mendaftarkan dirinya dengan memasukkan email untuk mendapatkan early access. Setelah mendaftarkan diri dengan email, pengguna akan masuk pada halaman waitlist.

Terpantau oleh tim Okezone Techno pada Kamis (1/2/2024), ada lebih dari 136 ribu waitlist yang menunggu untuk masuk ke Friendster. Namun pengguna juga dapat memotong dan mendapatkan early access tanpa waitlist dengan membagikan kode referral kepada teman-teman untuk mengajak menggunakan Friendster.

