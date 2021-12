Mahasiswa anggota Tim Gantari Engineering Research Club dari Universitas Sumatera Utara (USU) menunjukkan bio baterai yang terbuat dari kulit jeruk di Laboratorium Kimia Fisika Departemen Teknik Kimia USU, Medan, Sumatera Utara, Rabu (22/12/2021). Tim Gantari Engineering Research Club berhasil meraih juara 1 artikel ilmiah pada kompetisi Tokyo Tech Indonesian Commitment Award (TICA) 2021 dengan judul riset Biobattery from Polymer Electrolyte Orange Peel-PVA with Addition of Glycerol’ yang dilatarbelakangi permasalahan lingkungan untuk mengurangi limbah B3.

