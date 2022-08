Director of Government Affairs & Public Policy, Google Indonesia Putri Alam (kanan), Head of Communications, Google Indonesia Jason Tedjasukmana (tengah) dan para Pemenang kompetisi komik "Safer with Google" di Jakarta. Jumat, (12/8/2022). Dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (Hakteknas), Google Indonesia mempromosikan tips Perlindungan Pertama Perkuat Keamanan Digital (P3KD) lewat kompetisi komik "Safer with Google".Digelar bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Siberkreasi, ICT Watch, MAFINDO.

Melalui proses seleksi selama lebih dari sebulan oleh tim Kreavi dengan bantuan panel juri ahli dari Kok Bisa, Fergie JNX, ICT Watch, dan Siberkreasi, semua peserta dinilai berdasarkan kreativitas, keunikan, kedekatan cerita dengan pengalaman sehari-hari, serta kemampuannya menjelaskan tips-tips yang ada pada P3KD.

Dari ratusan karya yang diterima, 25 karya terbaik telah dipilih dan lima pemenang utamanya, yakni Nana Maulana, Valdis Al Ghiffar, Aprizal Yogi Syaputra, Muhammad Alviandi Ryanizar, dan Ranti Amelia. Kompetisi ini untuk menumbuhkan kesadaran seiring berkembangnya digitalisasi maka risiko kejahatan digital juga semakin canggih.

